CAN 2023 : la Côte d’Ivoire pour éviter la catastrophe, le Nigeria vise la première place

Battus (0-1) par le Nigeria lors de la deuxième journée, la Côte d’Ivoire doit s’imposer face à la Guinée équatoriale, ce lundi pour la troisième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Dans l’autre match, le Nigeria voudra dominer la Guinée-Bissau pour espérer finir premier.



Après sa désillusion (0-1) contre le Nigeria, le pays hôte de cette 34e CAN, la Côte d'Ivoire (3e, 3 points) sera sous pression ce lundi face à la Guinée équatoriale qui veut également valider son ticket pour les 8es de finale. Vainqueur facile (4-2) de la Guinée- Bissau, grâce à un triplé d'Émilio Nsue, le Nzalang Nacional (4 pts+2) occupe le fauteuil de leader.



Pour éviter la catastrophe nationale avec une seconde défaite, les Ivoiriens peuvent compter sur l'apport de leurs fans et des joueurs de classe expérimentés, à l'image des milieux de terrain Seko Fofana, Franck Kessié et Ibrahim Sangaré.



Prenant part à leur quatrième Coupe d'Afrique des Nations, toutes obtenues sous son mandat, l'objectif du sélectionneur des Djurtus, Baciro Candé, essaient désormais «de passer enfin le premier tour », après trois éliminations dès la phase de groupes. Cet objectif s'avère, aujourd’hui, loin d’être atteint puisque la Guinée-Bissau (0 point) est quasiment éliminée de la compétition avec deux défaites en autant de matchs. Il leur faudra un miracle pour réaliser l’impossible face au Nigeria ce lundi.



Les Super Eagles (4 pts +1), vainqueurs de la Côte d’Ivoire (1-0, 2e journée) jeudi dernier, devront confirmer pour espérer terminer premiers du groupe.





Programme 3e journée





Lundi 22 janvier 2024



17h00 Guinée-Bissau / Nigeria



17h00 Guinée équatoriale / Côte d’Ivoire