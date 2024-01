CAN 2023 : la Namibie surprend la Tunisie d’entrée

La Tunisie débute mal cette Coupe d’Afrique des Nations 2023. Les « Aigles » de Carthage se sont inclinées (1-0) devant la Namibie. Les Brave Warriors ont été récompensés en toute fin de match par un but de Deon Havendji (88e).



C’est la première fois de son histoire que la Namibie remporte un match de CAN.



En attendant l’autre confrontation du groupe E entre le Mali et l’Afrique du Sud, les hommes de Collin Benjamin prennent la tête du groupe E.