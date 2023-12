CAN 2023 : la prime de participation des « Lions » doublée, la somme du vainqueur pour cette 30e édition ne changera pas

La prime de participation des « Lions » à la CAN 2023 (Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024) a été doublée. De 4 millions FCFA par joueur lors de l’édition remportée par le Sénégal (2021), elle est donc passée à 8 millions FCFA, rapporte Les Échos.



Les 27 joueurs retenus pour la CAN vont recevoir un pactole de 216 millions FCFA. À ce montant s’ajoutera la part du staff qui, selon une vieille tradition, est fonction de la position de chacun dans l’organigramme. Aliou Cissé, par exemple, a droit au double de la prime réservée à un joueur.



Les Échos précise que si l’État a pris cette décision pour motiver les hommes de Cissé. Les 27 « Lions » vont séjourner dans un prestigieux hôtel qui comporte toutes les commodités. Dans cette liste de motivation des joueurs se trouve aussi le déplacement des supporters du Sénégal.



D’après Les Échos ils seront au nombre de 350 personnes pour pousser les « Lions » à un second sacre continental.



La CAF de son côté n’a rien apporté de nouveau en termes de prime octroyée au vainqueur final de la prochaine édition. Ainsi, la sélection qui succédera au champion en titre, le Sénégal le 13 février 2024, percevra un chèque de 5 millions de dollars (près de 3 milliards de francs CFA).

Le futur champion d’Afrique touchera donc la même somme que les « Lions » de la Teranga.