CAN 2023 : le Mali dévoile sa liste sans Massadio Haïdara

La Coupe d’Afrique des Nations démarre dans quelques jours (du 13 janvier au 11 février) et la plupart des listes sont déjà tombées. Cette fois, c’est au tour du Mali d’Eric Chelle de dévoiler les 27 convoqués pour cette compétition en Côte d’Ivoire. Une absence de taille, celle de Massadio Haïdara. Le Lensois s’est blessé mardi à l’entraînement. Il ne figure pas dans la liste annoncée par le sélectionneur des « Aigles ».



Le Mali évoluera au sein du groupe E lors de la CAN 2023, aux côtés des « Aigles » de Carthage de la Tunisie, des Bafana Bafana de l’Afrique du Sud et des Warriors de la Namibie.