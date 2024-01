CAN 2023 : le Sénégal pour prolonger la série d’invincibilité

Le Sénégal reste sur une série de 9 rencontres sans défaite dans cette grande messe du football africain. Aliou Cissé et ses joueurs n’ont plus perdu en Coupe d’Afrique depuis de défaite en finale 2019 contre l’Algérie (1-0), lors du tournoi joué en Égypte. Soit 9 matchs. Bilan : 7 victoires et 2 nuls.



Contre la Guinée, c’est certain qu’ils voudront porter la série d’invincibilité à 10 matchs. Aliou Cissé ne dit pas le contraire. « Que ce soit nous que ce soit la Guinée, tous, on a envie de faire de bons résultats. Je vois que les Guinéens ont envie de se mesurer au Sénégal et de montrer qu’ils sont capables de nous tenir en échec. Kaba je le connais très bien, je sais ce qu’il prévoit et c’est à nous de l’empêcher de le faire. Sur le plan comptable, c’est très important pour nous d’engranger le maximum de points sur cette rencontre », a indiqué Aliou Cissé en conférence de presse de veille de match.