CAN 2023 : les éliminatoires démarrent ce mercredi

Un mois et demi après le sacre du Sénégal à la CAN 2021, les éliminatoires de la CAN 2023 débutent mercredi avec 10 sélections en lice (les moins bien placées au classement FIFA). Quart de finaliste surprise de l’édition camerounaise, la Gambie remet déjà le couvert et tentera d’assumer son nouveau statut face au Tchad qui la «reçoit» au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé au Cameroun. Un défi de taille pour les Sao, qui étaient sous le coup d’une suspension de la FIFA jusqu’en octobre 2021 et qui effectuent donc leur grand retour sur la scène continentale pleins d’ambitions, comme en atteste la récente signature d’un contrat avec l’équipementier Macron.



A noter qu’en raison de la situation sécuritaire compliquée ou faute de stade aux normes, 4 des 5 matchs aller au programme ont été délocalisés. Par ailleurs, le Botswana est qualifié d’office pour la phase de groupes des éliminatoires, comme 42 autres sélections, suite au retrait de l’Erythrée.



A l’issue des éliminatoires, 24 sélections se qualifieront pour la phase finale qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023.



Le programme du premier tour aller des éliminatoires de la CAN 2023 (horaires en temps universel) :



Mercredi 23 mars

13h : Seychelles – Lesotho, à Saint-Pierre (Maurice)



14h : Djibouti – Soudan de Sud, à Alexandrie (Egypte)



14h : Somalie – Eswatini, à Dar Es Salam (Tanzanie)



17h : Tchad – Gambie, au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (Cameroun)



Jeudi 24 mars

13h, Sao Tomé & Principe – Maurice, à Saint-Pierre (Maurice)