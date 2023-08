CAN 2024 - polémique autour de l'organisation de la 6e journée des éliminatoires : le Rwanda saisi la CAF et donne sa version des faits

La semaine dernière, la FSF a adressé une lettre à la CAF pour expliquer son différend concernant le lieu du match retour devant opposer les deux pays le 9 septembre prochain. Dans son courrier, l'équipe fédérale sénégalaise a écrit à l'instance du football africain que cette dernière rencontre des éliminatoires de la CAN 2024 doit se tenir au stade Abdoulaye Wade.



Car elle avait accepté d'accueillir la manche aller (7 juin 2022) puisque le Rwanda ne disposait pas de stade homologue. Et elle avait supporté toutes les charges d'organisation. En plus, le Sénégal n'avait pas pris d'engagement contractuel pour que le match retour se joue dans le pays de Paul Kagamé. La fédération sénégalaise avait juste donné son accord de principe.



La réponse des Rwandais n'a pas tardé. En effet, la FERWAFA a également saisi la CAF le 26 août pour donner sa version des faits.



« À titre de rappel, en date du 30 mai 2022, la FSF avait répondu favorablement à notre requête de jouer le match aller au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio au Sénégal et le match retour devait se tenir au stade de Huye au Rwanda, à la seule et unique condition que celui-ci soit entre- temps homologué (...) À la même date du 30 mai 2022, dans sa correspondance destinées aux deux fédérations, la CAF avait réagi positivement en nous signant sa non-objection à cet accord conclus entre deux associations soeurs. Ce qui contredit l'argument avancé par la FSF d'un soit disant changement de calendrier de la CAF qui l'aurait poussé à changer d'avis », peut-on lire dans la lettre.



La Fédération rwandaise de football en a profité pour démentir la FSF sur la prise en charge des frais d'organisation. Elle affirme que « la partie rwandaise avait pris en charge tous les frais relatifs aux billets d'avion, à l'hébergement et l'accommodation, ainsi qu'aux frais de transport de tous les officiels (1 commissaire et 4 arbitres) dudit match ».



Le Rwanda invite son homologue du Sénégal à respecter « son engagement dans l'optique de voir le match retour se dérouler au stade Huye comme précédemment convenu ».