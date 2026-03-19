CAN 2025: «Sur le plan du droit, on ne peut pas retirer le trophée au Sénégal», prévient Abdoulaye Fall

Le président de la Fédération Sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a prévenu ce jeudi 19 mars son homologue marocain et la Confédération africaine de football (CAF), sans les citer nommément, que sur le plan juridique, «on ne peut retirer le trophée» de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Sénégal, au cours d’une conférence de presse.



«Nous savons pertinemment que sur le plan du droit, le Sénégal ne peut pas perdre ce match sur Tapis vert et on ne peut pas retirer le trophée et ce titre au Sénégal (…) Le Sénégal restera débout et va défendre légitimement cette victoire acquise sur le terrain, avec le talent de ses joueurs», a dit le président de la FSF.



Dans sa déclaration, Abdoulaye Fall a par ailleurs précisé que la Fédération a donné "mandat" à des avocats nationaux et internationaux pour défendre ses intérêts devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). "La liste de ces avocats sera connue demain ou après demain au plus tard", a-t-il précisé .



Pour rappel, cette conférence de presse intervient moins de 48 heures après que le Jury disciplinaire d'Appel de la CAF a décidé de retirer le sacre du Sénégal, au profit du Maroc, vainqueur sur Tapis vert (3-0) de la finale de la CAN, le 18 janvier 2026.

