CAN 2025 : choc de voisins entre le Sénégal et le Mali, une rivalité historique et équilibrée

Le stade Ibn Batouta de Tanger sera le théâtre, le 9 janvier prochain, de l'une des affiches les plus attendues des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le Sénégal et le Mali se retrouvent pour un derby ouest-africain aux enjeux multiples, avec en ligne de mire un ticket pour le dernier carré de la compétition.



Cette confrontation s'inscrit dans une longue et riche tradition footballistique entre deux nations dont les trajectoires sportives sont historiquement liées. Pour les observateurs, rapporte WiwSport, ce duel représente bien plus qu'un simple match de football, c'est un affrontement stratégique où l'expérience des tenants du titre sénégalais fera face à l'ambition grandissante de la génération malienne.



Les statistiques témoignent de l'intensité de cette rivalité régionale. En 22 confrontations officielles et amicales, le bilan penche légèrement en faveur des Lions de la Teranga, mais reste très disputé, 8 victoires pour le Sénégal, 5 victoires pour le Mali, 9 matchs nuls.