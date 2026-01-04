CAN 2025: le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quart de finale

Le Cameroun sera au rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2025. Ce dimanche soir, les “Lions” Indomptables ont pris le meilleur sur l’Afrique du Sud (1-2).
Le Cameroun défiera le Maroc vendredi au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat à 19h00 GMT.
