PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
CAN 2025: le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quart de finale
Le Cameroun sera au rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2025. Ce dimanche soir, les “Lions” Indomptables ont pris le meilleur sur l’Afrique du Sud (1-2).
 
Le Cameroun défiera le Maroc vendredi au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat à 19h00 GMT.
 
Moussa Ndongo

Dimanche 4 Janvier 2026 - 23:40


