Nafila du jour: 04 rakkas pour être "pardonné de ses anciens et futurs péchés"

28ème NUIT : 4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois « Watini wa zaytouni », 1 fois « Khoul ya ayouhal kafirouna » et 5 fois « Khoul hou allahou ahad ».
Après le dernier sallama, on doit réciter 100 fois « Astakhfiroulahi » et 100 fois « Allahouma salli ala mou hammadine wa alla alihi wassalim ».
Le fidèle qui aurait effectué ces pratiques verra ses anciens et futurs pêchés pardonnés.
Après le dernier sallama, on doit réciter 100 fois « Astakhfiroulahi » et 100 fois « Allahouma salli ala mou hammadine wa alla alihi wassalim ».
Le fidèle qui aurait effectué ces pratiques verra ses anciens et futurs pêchés pardonnés.
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