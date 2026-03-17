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Nafila du jour: 04 rakkas pour être "pardonné de ses anciens et futurs péchés"



Nafila du jour: 04 rakkas pour être "pardonné de ses anciens et futurs péchés"
28ème NUIT : 4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois « Watini wa zaytouni », 1 fois « Khoul ya ayouhal kafirouna » et 5 fois « Khoul hou allahou ahad ».

Après le dernier sallama, on doit réciter 100 fois « Astakhfiroulahi » et 100 fois « Allahouma salli ala mou hammadine wa alla alihi wassalim ».

Le fidèle qui aurait effectué ces pratiques verra ses anciens et futurs pêchés pardonnés. 
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Fatime Gueye

Mardi 17 Mars 2026 - 22:05


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