Pacte de stabilité sociale : Ousmane Sonko annonce 13 mesures pour un climat social apaisé

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce mardi, la réunion du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Cette instance réunit le gouvernement, les syndicats et le patronat pour garantir un climat social apaisé.



À l’issue de la rencontre, le chef du gouvernement a annoncé 13 mesures et orientations destinées à renforcer la stabilité sociale et à soutenir les efforts de développement économique du pays.





La liste des mesures et orientations





1. Assurer la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action du Pacte;



2. Accélérer le processus d'adoption des projets de nouveaux Code du Travail et Code de la Sécurité sociale;



3. Renforcer les capacités des partenaires sociaux et des managers publics en dialogue social;



4. Redynamiser la négociation collective à travers la réactualisation des instruments conventionnels

obsolètes et la conclusion de nouvelles conventions collectives dans les secteurs qui n'en disposent pas;



5. Transmettre régulièrement et de façon trimestrielle au Ministère du Travail lesnrapports sectoriels sur la mise en œuvre des engagements par les Ministères concernés;



6. Procéder à l'installation des comités de dialogue social au niveau des Ministères, structures publiques et parapubliques, ainsi dans les branches professionnelles;



7. Assurer l'animation des comités techniques sectoriels de suivi des engagements dans les ministères concernés;



8. Prendre les dispositions nécessaires par chaque Ministère pour permettre la finalisation de l'audit biométrique de la Fonction publique et au Ministère des Finances et du Budget de mettre en place les moyens budgétaires dans ce sens;



9. Accélérer la réforme du système de retraite par la finalisation des travaux issus des concertations tripartites menées à cet effet;



10. Parachever toutes les réformes entreprises;



11. Engager l'audit et la conservation du patrimoine des universités



12. Stabiliser le calendrier universitaire dans les meilleurs délais



13. Transmettre aux partenaires sociaux les documents présentés au cours de la réunion, sur les réalisations sectorielles dans la mise en œuvre du Pacte