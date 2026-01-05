Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
CAN 2025 : le Nigeria surclasse le Mozambique et se qualifie en quart de finale



Le Nigeria s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 en surclassant le Mozambique (4-0), ce lundi 5 janvier à Fès, en huitièmes de finale.
 
Maîtres du jeu du début à la fin, les Super Eagles n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Victor Osimhen s’est illustré avec un doublé, tandis qu’Ademola Lookman a inscrit un but et délivré deux passes décisives.
 
Grâce à ce large succès, le Nigeria retrouve les quarts de finale et attend désormais le vainqueur de l’affiche Algérie-République démocratique du Congo,
Moussa Ndongo

Lundi 5 Janvier 2026 - 22:26


