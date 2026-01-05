CAN 2025 : le Nigeria surclasse le Mozambique et se qualifie en quart de finale

Le Nigeria s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 en surclassant le Mozambique (4-0), ce lundi 5 janvier à Fès, en huitièmes de finale.



Maîtres du jeu du début à la fin, les Super Eagles n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Victor Osimhen s’est illustré avec un doublé, tandis qu’Ademola Lookman a inscrit un but et délivré deux passes décisives.



Grâce à ce large succès, le Nigeria retrouve les quarts de finale et attend désormais le vainqueur de l’affiche Algérie-République démocratique du Congo,