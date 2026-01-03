CAN 2025 : le Sénégal affronte le Mali en quart de finale

Le premier quart de finale de la CAN 2025 opposera le Sénégal au Mali au Grand Stade de Tanger. Qualifiés à l’issue de leurs huitièmes de finale respectifs, les deux voisins ouest-africains se retrouveront pour une affiche très attendue.



Le Mali a validé son billet au terme d’un match âprement disputé face à la Tunisie. Après un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les « Aigles » se sont imposés lors de la séance des tirs au but (3-2), éliminant les Tunisiens.



Un peu plus tôt, le Sénégal a dominé le Soudan (3-1) en huitièmes de finale et confirmé son statut de favori dans la compétition.



Les « Lions » et les « Aigles » du Mali s’affronteront en quarts de finale ce vendredi 9 janvier 2026 à 16h00 GMT, au Grand Stade de Tanger, dans un duel qui s’annonce particulièrement spectaculaire.

