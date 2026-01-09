CAN 2025: le Sénégal ouvre le score face au Mali grâce à Iliman Ndiaye

Le Sénégal a pris l’avantage face au Mali à la 27e minute grâce à Iliman Ndiaye. À l’origine de l’action sur le côté, l’attaquant sénégalais a combiné avec Krépin Diatta, dont le centre a provoqué une faute de main du gardien malien. Le ballon resté dans la surface a été parfaitement exploité par Iliman Ndiaye, qui a conclu d’une frappe décisive, permettant aux “Lions” de passer devant les “Aigles” (1-0).