CAN 2025: le Sénégal ouvre le score face au Mali grâce à Iliman Ndiaye



Le Sénégal a pris l’avantage face au Mali à la 27e minute grâce à Iliman Ndiaye. À l’origine de l’action sur le côté, l’attaquant sénégalais a combiné avec Krépin Diatta, dont le centre a provoqué une faute de main du gardien malien. Le ballon resté dans la surface a été parfaitement exploité par Iliman Ndiaye, qui a conclu d’une frappe décisive, permettant aux “Lions” de passer devant les “Aigles” (1-0).
Moussa Ndongo

Vendredi 9 Janvier 2026 - 17:37


