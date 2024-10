CAN 2025 : le programme des 3e et 4e journées des qualifications

Namibie – Zimbabwe, à Johannesburg (Afrique du Sud)

RD Congo – Tanzanie, à Kinshasa

Cap-Vert – Botswana, à Praia

Ghana – Soudan, à Accra

Algérie – Togo, à Annaba

Burkina Faso – Burundi, à Ebimpé (Côte d’Ivoire)

Guinée équatoriale – Liberia, à Malabo

Zambie – Tchad, à Ndola

Mozambique – Eswatini, à Maputo

Madagascar – Gambie, à Casablanca (Maroc)

Cameroun – Kenya, à Yaoundé

Égypte – Mauritanie, au Caire

Nigeria – Libye, à Uyo

Bénin – Rwanda, à Abidjan (Côte d’Ivoire)

Ouganda – Soudan du Sud, à Kampala

Afrique du Sud – Congo, à Port-Elizabeth

Côte d’Ivoire – Sierra Leone, à San Pedro

Tunisie – Comores, à Radès

Gabon – Lesotho, à Franceville

Angola – Niger, à Luanda

Mali – Guinée-Bissau, à Bamako

Sénégal – Malawi, à Dakar

Guinée – Ethiopie, à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)

Maroc – Centrafrique, à Oujda

Burundi – Burkina Faso, à Abidjan (Côte d’Ivoire)

Kenya – Cameroun, à Kampala (Ouganda)

Soudan – Ghana, à Benina (Libye)

Gambie – Madagascar, à El Jadida (Maroc)

Togo – Algérie, à Lomé

Liberia – Guinée équatoriale, à Paynesville

Guinée-Bissau – Mali, à Bissau

Zimbabwe – Namibie, à Johannesburg (Afrique du Sud)

Ethiopie – Guinée, à Abidjan (Côte d’Ivoire)

Eswatini – Mozambique, à Nelspruit (Afrique du Sud)

Lesotho – Gabon, à Durban (Afrique du Sud)

Malawi – Sénégal, à Lilongwe

Tchad – Zambie, à Yaoundé (Cameroun)

Tanzanie – RD Congo, à Dar es Saalam

Soudan du Sud – Ouganda, à Juba

Mauritanie – Egypte, à Nouakchott

Botswana – Cap-Vert, à Francistown

Rwanda – Bénin, à Kigali

Niger – Angola, à Casablanca (Maroc)

Sierra Leone – Côte d’Ivoire, à Paynesville (Liberia)

Congo – Afrique du Sud, à Brazzaville

Comores – Tunisie, à Abidjan (Côte d’Ivoire)

Centrafrique – Maroc, à Oujda (Maroc)

Libye – Nigeria, à Benina

Un mois après les deux premières journées, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football 2025 sont au programme en ce mois d'octobre. 12 groupes de 4 équipes sont en lice et un total de 48 matchs est prévu. Découvrez le programme complet.La 3e journée se déroulera du jeudi 10 octobre au samedi 12 octobre, et la 4e du dimanche 13 octobre au mardi 15 octobre. Chaque sélection affrontera deux fois le même adversaire (une fois à domicile et une fois à l'extérieur).A l'instar de la Tunisie, du(qualifié d'office en tant que pays-hôte), de l'Egypte, de l'Algérie, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire et de la RD Congo, plusieurs sélections ont démarré par un sans-faute avec 6 points sur 6 possibles et occupent la tête du. Elles pourraient valider leur qualification pour la phase finale dès ce mois-ci en cas de nouveaux succès.Le Cameroun, lui, disputera un double choc au sommet contre le Kenya, co-leader de son groupe, qui peut le faire basculer du bon ou du mauvais côté. Pour le Ghana (1 point) et surtout la Guinée (0 point), l'heure est en revanche déjà grave…A noter que, comme chaque mois, plusieurs sélections sont contraintes de voir leurs matchs délocalisés faute de stade aux normes. Pour cette raison, des pays comme le Maroc (5 matchs), devancé ce mois-ci par la(7 matchs), serviront à nouveau de terre d'accueil, tout comme l'Afrique du Sud (5 matchs). Rappelons que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.13h16h19h13h14h16h17h19h16h19h16h13h14h16h19h13h16h19h