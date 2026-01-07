CAN 2025 : le tableau complet des quarts de finale

Le Mali et le Sénégal lanceront le bal le 9 janvier avant un autre choc entre le Cameroun et le Maroc, pays organisateur.

L’Algérie rencontrera le Nigeria le 10 janvier pour un autre duel entre prétendants. La Côte d’Ivoire, tenante du titre fermera d’ailleurs la marche du prochain tour en affrontant l’Égypte.

Le tableau de ces quarts de finale promet des duels explosifs.

Le tableau complet des quarts de finale :

Mali contre Sénégal (vendredi 9 janvier, 16h00 GMT)

Cameroun contre Maroc (vendredi 9 janvier, 19h00 GMT)

Algérie contre Nigeria (samedi 10 janvier,16h00 GMT)

Égypte contre Côte d’Ivoire (samedi 10 janvier, 19h00 GMT )

Les affiches de l’ensemble des quarts de cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 sont désormais connues.