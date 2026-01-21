Campagne cotonnière 2025-2026: une augmentation de 86,73% enregistrée à mi-parcours à Kédougou

Le chef du service régional de la Société de développement et des fibres textiles (Sodefitex), Wally Léon Faye, a déclaré que la production cotonnière prévue pour la campagne 2025-2026 connaît une nette augmentation à mi-parcours de 86,73 %, passant de 3 098 tonnes à 5 785 tonnes, dans des propos recceuillis par l'Agence de Presse Sénégalaise.



D’après Wally Léon Faye, pour la campagne en cours, la région de Kédougou (sud-est) a consacré 4 100 hectares à la culture du coton, contre 2 352 hectares lors de la campagne précédente, soit une hausse des emblavures de 74,32 %. Il a aussi ajouté que la région a eu le meilleur rendement sur l’ensemble de la zone cotonnière sénégalaise, car les rendements moyens ont connu une progression, passant de 1 317 kg/ha à 1411 kg/ha, soit une augmentation de 7,13 %.



Le chef du service de la Sodefitex a également expliqué qu’à la date du 17 janvier 2026, un total de 2 327 tonnes a été collecté, réparti comme suit : pour le premier choix avec 2 276 tonnes, le deuxième choix avec 49 tonnes et le troisième choix avec 2,68 tonnes.



Par rapport à la campagne précédente, la production de cette campagne en cours a connu une nette augmentation. «L’année dernière, nous avions enregistré 3 098 tonnes. Nous attendons pour cette année 5784 tonnes, et si la tendance actuelle se maintient, nous pourrions même atteindre 6 000 tonnes», a précisé Wally Léon Faye.



Cependant, il a signalé que «la récolte, réalisée essentiellement à la main, fait face à un manque de main-d’œuvre», invitant la jeunesse et les groupements de promotion féminine (GPF) à s’impliquer davantage dans les activités de récolte du coton.





