Africar Group lance officiellement Koto.sn, le premier comparateur des prix des voitures neuves au Sénégal

Africar Group, maison mère d’AUTO24.sn, annonce le lancement officiel de Koto.sn, la première plateforme de comparaison des prix des véhicules neufs au Sénégal. Ce nouvel outil innovant permet aux automobilistes, entreprises et institutions de comparer en toute transparence les prix des voitures neuves disponibles sur le marché sénégalais, toutes marques confondues.

Dès son lancement, Koto.sn référence les prix de 24 marques présentes au Sénégal, notamment Suzuki, Hyundai, Peugeot, Foton, Renault, Ford, Tata, Jeep, Chery, et bien d’autres, couvrant plus de 114 modèles de véhicules neufs. Les utilisateurs disposent ainsi d’une vision complète et actualisée du marché automobile local.

Ce lancement fait suite au succès de Koto.ci, le plus grand comparateur automobile neuf en Côte d’Ivoire, acquis par Africar Group en 2025. Fort de cette expérience, Africar Group étend désormais ce modèle au Sénégal pour renforcer la transparence, la fiabilité de l’information et l’accessibilité du marché automobile.

Une nouvelle étape pour l’écosystème automobile d’Africar Group au Sénégal Avec Koto.sn, Africar Group consolide un écosystème automobile complet et structuré, déjà présent au Sénégal à travers : Gaaraas.com — l’un des sites historiques et leaders de petites annonces automobiles depuis 2016

AUTO24.sn — la marketplace d’occasions certifiées, avec véhicules contrôlés et garantie

AutoMag.sn — la plateforme d’actualités et contenus automobiles

Koto.sn — le nouveau référentiel des prix des voitures neuves Cet écosystème permet aux consommateurs, entreprises et institutions : d’acheter en toute confiance

de mieux comprendre les prix et tendances du marché

de bénéficier d’informations fiables et vérifiées

de gagner en transparence pour leurs décisions d’achat Amadou Falilou Tall, Country Manager d’AUTO24.sn Sénégal, déclare :

« Avec Koto.sn, nous apportons au Sénégal une plateforme totalement indépendante qui permet aux automobilistes d’accéder à une information claire et structurée sur les prix des véhicules neufs. C’est une étape importante pour la transparence du marché et pour accompagner la professionnalisation du secteur automobile au Sénégal. Koto.sn deviendra la référence pour tous les acheteurs : particuliers, entreprises, flottes ou administrations. Notre mission est simple : informer, comparer, guider et faciliter la prise de décision. »

Un outil simple, gratuit et accessible à tous Sur Koto.sn, les utilisateurs peuvent : Rechercher un modèle de voiture neuve

Comparer les prix par marque, motorisation et version

Consulter les fiches techniques et équipements

Suivre les tendances et évolutions tarifaires

À propos d’Africar Group et d'AUTO 24.africa