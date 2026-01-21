Africar Group lance officiellement Koto.sn, le premier comparateur des prix des voitures neuves au Sénégal

Africar Group, maison mère d’AUTO24.sn, annonce le lancement officiel de Koto.sn, la première plateforme de comparaison des prix des véhicules neufs au Sénégal. Ce nouvel outil innovant permet aux automobilistes, entreprises et institutions de comparer en toute transparence les prix des voitures neuves disponibles sur le marché sénégalais, toutes marques confondues.
Dès son lancement, Koto.sn référence les prix de 24 marques présentes au Sénégal, notamment Suzuki, Hyundai, Peugeot, Foton, Renault, Ford, Tata, Jeep, Chery, et bien d’autres, couvrant plus de 114 modèles de véhicules neufs. Les utilisateurs disposent ainsi d’une vision complète et actualisée du marché automobile local.
Ce lancement fait suite au succès de Koto.ci, le plus grand comparateur automobile neuf en Côte d’Ivoire, acquis par Africar Group en 2025. Fort de cette expérience, Africar Group étend désormais ce modèle au Sénégal pour renforcer la transparence, la fiabilité de l’information et l’accessibilité du marché automobile.
Dès son lancement, Koto.sn référence les prix de 24 marques présentes au Sénégal, notamment Suzuki, Hyundai, Peugeot, Foton, Renault, Ford, Tata, Jeep, Chery, et bien d’autres, couvrant plus de 114 modèles de véhicules neufs. Les utilisateurs disposent ainsi d’une vision complète et actualisée du marché automobile local.
Ce lancement fait suite au succès de Koto.ci, le plus grand comparateur automobile neuf en Côte d’Ivoire, acquis par Africar Group en 2025. Fort de cette expérience, Africar Group étend désormais ce modèle au Sénégal pour renforcer la transparence, la fiabilité de l’information et l’accessibilité du marché automobile.
Une nouvelle étape pour l’écosystème automobile d’Africar Group au SénégalAvec Koto.sn, Africar Group consolide un écosystème automobile complet et structuré, déjà présent au Sénégal à travers :
- Gaaraas.com — l’un des sites historiques et leaders de petites annonces automobiles depuis 2016
- AUTO24.sn — la marketplace d’occasions certifiées, avec véhicules contrôlés et garantie
- AutoMag.sn — la plateforme d’actualités et contenus automobiles
- Koto.sn — le nouveau référentiel des prix des voitures neuves
- d’acheter en toute confiance
- de mieux comprendre les prix et tendances du marché
- de bénéficier d’informations fiables et vérifiées
- de gagner en transparence pour leurs décisions d’achat
« Avec Koto.sn, nous apportons au Sénégal une plateforme totalement indépendante qui permet aux automobilistes d’accéder à une information claire et structurée sur les prix des véhicules neufs. C’est une étape importante pour la transparence du marché et pour accompagner la professionnalisation du secteur automobile au Sénégal. Koto.sn deviendra la référence pour tous les acheteurs : particuliers, entreprises, flottes ou administrations. Notre mission est simple : informer, comparer, guider et faciliter la prise de décision. »
Un outil simple, gratuit et accessible à tousSur Koto.sn, les utilisateurs peuvent :
- Rechercher un modèle de voiture neuve
- Comparer les prix par marque, motorisation et version
- Consulter les fiches techniques et équipements
- Suivre les tendances et évolutions tarifaires
- Être mis en relation avec les concessionnaires officiels
La plateforme est 100 % gratuite pour tous les utilisateurs.
À propos d’Africar Group et d'AUTO 24.africaAfricar Group est un acteur panafricain majeur de l’automobile, opérant dans plusieurs pays du continent. Sa filiale AUTO 24.africa, soutenue par Stellantis, est la première marketplace panafricaine de véhicules d’occasion certifiés, présente au Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud et Rwanda.
L’entreprise développe un écosystème automobile complet, couvrant : contenus et actualités, petites annonces, véhicules certifiés, services, data et désormais comparaison des prix du neuf.
Avec plusieurs millions de visiteurs chaque année, AfricarGroup s’impose comme
la référence de confiance dans le secteur automobile en Afrique.
Pour en savoir plus :
Site web : www.koto.sn - www.auto24.sn Contact presse : fagueyef@auto24.africa
Autres articles
-
Restructuration de la dette : «Cette décision relève de la compétence des autorités sénégalaises» (FMI)
-
UEMOA 2025 : L’or et le phosphate brillent, le cacao et le café boivent la tasse
-
Poste douanier de Rosso : 14,5 milliards FCFA de recettes réalisées en 2025, sur une prévision de 13 milliards F
-
Hausse des recettes en 2025 : Mamadou Ngom estime que le gouvernement «aurait pu faire beaucoup plus»
-
Direction des Impôts et domaines : 2.915 milliards FCFA de recettes réalisées en 2025, une progression de 12%