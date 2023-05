CAN 2027 : « la candidature du Sénégal sera déposée dans les meilleurs délais » (Amadou Ba)

La Confédération africaine de Football (CAF) avait annoncé jeudi dernier avoir « reçu des déclarations d’intérêt de la part de six (6) pays dans le cadre du processus de candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 ».



L'Algérie, le Botswana, l'Égypte, ainsi que le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie pour une candidature conjointe sont invités à suivre le processus de désignation. La CAF avait précisé que la date limite à laquelle les associations membres doivent soumettre leur candidature finale est fixée au 23 mai avec tous les documents de candidature d’accueil (accord cadre, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales, etc.), qui doivent être dûment signés. Les visites d'inspection ont lieu entre le 1er juin et le 15 juillet prochain.



Le Sénégal, qui ne figure pas sur la liste des six candidatures déclarées ambitionne de saisir la CAF dans les meilleurs délais pour officialiser sa candidature.



Amadou Ba qui cumule ses fonctions de Premier ministre et de ministre des Sports a, depuis le départ de Yankhoba Diatara, réitéré le vœu du Sénégal d'organiser la Can 2027. Il l’a fait savoir mercredi lors de la cérémonie de passation de service au ministère des Sports.



«J'envisage également, en étroite relation avec la Fédération sénégalaise de football, de faire étudier, dans les meilleurs délais, le cahier de charges de l'organisation de la Coupe lais d'Afrique des nations 2027. Et si les conditions sont réunies, je soumettrai la proposition de candidature du Sénégal», a déclaré Amadou Ba ministre des Sports.



Et de poursuivre: «d'ailleurs, celle-ci est déjà validée par le président de la République. Nous avons pris les dispositions diplomatiques pour que la candidature du Sénégal soit déposée dans les meilleurs délais ».



Selon le Premier ministre, « après Sénégal 92, le moment est venu au regard des résultats exceptionnels du football sénégalais ces derniers temps, d'organiser pour une d'Afrique dans notre pays et 23 mai avec tous les documents d'améliorer encore sensible ment le niveau de nos infrastructures et de nos équipements sportifs », a affirmé le ministre des Sports.