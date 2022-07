CAN Féminine : six (6) cas de Covid-19 dans l'équipe sénégalaise

Six (6) cas de Covid-19 ont été enregistrés dans l'équipe nationale féminine de football du Sénégal au Maroc.



"La Fédération Sénégalaise de Football informe l'opinion qu'il leur a été notifié six cas positifs de Covid 19 au sein la délégation de l'équipe nationale féminine du Sénégal au Maroc", lit dans le communiqué.



Les tests PCR de ce jeudi 07-07-2022 d'avant match Maroc vs Sénégal ont révélé que trois joueuses: Coumba Sylla Mbodji, Anta Dembélé, Nguenar Ndiaye et le tout le staff médical dont Dr Nbalia Touré épouse diallo - Yacine Dramé Kinésithérapeute, Khadidjatou NDIAYE Kinésithérapeute sont revenus positifs.



Par conséquent, souligne la FSF, les infectées sont " mises en quarantaine et ne prendront pas part au troisième et dernier match de la phase du groupe de ce vendredi 08/07/2022."