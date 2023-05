CAN U 17 - Sénégal vs Somalie : les « Lionceaux » pour réussir la passe de trois

Qualifié en quart de finale et assuré de terminer premier du groupe A, le Sénégal affronte la Somalie ce vendredi au stade Mohamed Hamlaoui (19h00 GMT) dans le cadre de la troisième et dernière journée des phases de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans.



Pour cette rencontre, le Sénégal compte remporter un troisième succès dans la poule A.





La Somalie (1 pt), après une défaite et un nul, a besoin d’une victoire pour se qualifier en quart de finale. Un tout autre résultat sera synonyme d’élimination.



Dans l’autre match du groupe, l’Algérie cherche un point face au Congo (1 pt) pour accompagner le Sénégal dans le top 8.