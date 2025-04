CAN U17 : Le Sénégal lance sa campagne contre la Gambie

L’équipe nationale U17 du Sénégal entame sa campagne en Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ce mardi au Maroc face à la Gambie. Ce duel ouest-africain se tiendra au stade El Abdi à 14h00 GMT et s’annonce disputé.



Le sélectionneur Pape Ibrahima Faye s’attend à une opposition relevée face aux « Baby Scorpions », revanchards après leur défaite contre le Sénégal lors du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA/A).



« Ce sera un match très serré. Nous sommes prêts à nous battre pour la victoire. Nous respectons nos adversaires, mais nous jouerons avec sérieux et détermination jusqu’au bout », a assuré le technicien sénégalais.



Tenants du titre, les « Lionceaux » devront bien débuter leur tournoi pour prendre confiance et aborder la suite sereinement.



L’autre rencontre du groupe C opposera la Somalie à la Tunisie à 17h00 GMT.