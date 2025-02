CAN U17 – Maroc 2025 : trois matchs amicaux au programme pour les Lionceaux

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal va mettre sa couronne en jeu au Maroc, où la CAN se tiendra du 30 mars au 19 avril 2025. Pour préparer cette compétition, les Lionceaux vont disputer un tournoi au Maroc. Les hommes de Pape Ibrahima Faye vont affronter le pays hôte de la compétition, l’Égypte, et la Zambie.



Programme des Lionceaux



18 février 2025 : Sénégal vs Égypte (17h00)



20 février 2025 : Sénégal vs Maroc (19h30)



22 février 2025 : Sénégal vs Zambie (19h30