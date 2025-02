CAN U17 : la large victoire du Cameroun face à la Centrafrique (9-0) suscite la polémique

Lors des éliminatoires de la CAN U17 de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, le Cameroun a écrasé la République centrafricaine sur le score de 9-0, hier, dimanche. Cependant, cette large victoire a suscité une vive controverse des Centrafricains sur l’âge réel des joueurs camerounais.



La République Centrafricaine a bu la tasse dimanche en ouverture des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans. Les joueurs de Dertin Boulengue ont été atomisés en effet 9-0 par les "Lionceaux" Indomptables du Cameroun.



Centrafrique n’en démord pas

Une déculottée qui a valu au sélectionneur centrafricain d’en remettre une couche sur les accusations de fraudes sur l’âge émises à l’encontre de ses adversaires du jour.



« La compétition c'est pour les U17. Tout le monde a vu le match et vous avez vu que le rapport de force n'était pas le même. C'est ce qui a fait la différence. Vous voyez on ne peut rien faire puisqu'il y a eu les tests IRM qui sont passés. Si on perd aujourd'hui il faut laisser tout ce qui est négatif à côté et penser aux prochaines rencontres », a-t-il déclaré.



Le sélectionneur espère avoir 6 points pour terminer premier ou deuxième. « Quand on tombe il faut se relever donc on va espérer se relever pour être qualifié pour la phase finale de la CAN », a dit Dertin Boulengue.