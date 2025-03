CAN U20 : La Côte d'Ivoire se retire de l'organisation de la compétition

Coup de théâtre dans le monde du football ivoirien. La Côte d'Ivoire ne sera finalement pas le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations U20 prévu du 26 avril au 18 mai 2025.



Cette décision, annoncée par Yassine Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et du comité d'organisation de la CAN U20 (COCAN U20), fait suite à un courrier officiel du gouvernement ivoirien notifiant son désistement.



Les raisons de ce retrait n'ont pas été explicitement détaillées, mais il est clair que cette décision aura un impact significatif sur le calendrier sportif du pays.



En conséquence, la Côte d'Ivoire ne participera plus à la compétition, marquant un tournant inattendu pour les jeunes talents du football ivoirien.