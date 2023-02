CAN U20 – Samba Diallo (capitaine) : « Nous voulons imiter l’équipe nationale locale qui a remporté le CHAN »

Seul « Lionceau » du groupe à avoir déjà disputé une CAN 20 (en 2019), le capitaine Samba Diallo a hâte de démarrer le tournoi. L’attaquant de l’équipe nationale U20 du Sénégal dit vouloir imiter l’équipe nationale locale qui a remporté le CHAN 2023.



« Nous voulons imiter l’équipe nationale locale qui a remporté le CHAN. On est gonflé à bloc et on fera tout pour gagner la CAN », a déclaré l’attaquant de Dynamo Kiev.



L’équipe du Sénégal qui démarre la CAN U20, ce dimanche 19 février, se prépare pour affronter le Nigéria. L’entraîneur des « Lionceaux », Malick Daf ne se fait pas de souci.



« Pour notre premier match, nous allons affronter le Nigéria qui a le même style de jeu que la Zambie. On va continuer la préparation en Tunisie. On va s’acclimater au Maghreb et prendre très tôt nos repères », affirme l’ancien adjoint de Joseph Koto.



Qui ajoute : « Le groupe vit bien. Comme j’ai l’habitude de dire, on ne craint personne. On va jouer nos matchs à fond. Ce qui est important, c’est d’être dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire depuis longtemps ».



En 5 participations, le Sénégal a été finaliste malheureux en 2015, 2017 et 2019.