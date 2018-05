CAN U20 : le programme du dernier tour des éliminatoires

Le 2e tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans ayant rendu son verdict, on connaît désormais les affiches du 3e et dernier tour de qualification qui verra 14 sélections se disputer sept places pour rejoindre le pays-hôte, le Niger. Tenante du titre, la Zambie s’avancera en favori contre le Burundi tandis que le vice-champion d’Afrique, le Sénégal, devra écarter le Congo. Mauritanie-Nigeria ou encore Cameroun-Mali vaudront également le détour.

Le programme du 3e tour :

Mauritanie – Nigeria

Ghana – Bénin

Burkina Faso – Gabon

Zambie – Burundi

Cameroun – Mali

Afrique du Sud – Malawi

Congo – Sénégal

Matchs aller du 13 au 15 juillet, retour du 20 au 22 juillet.