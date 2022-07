CAN U23 : le Maroc abrite la compétition

La Confédération africaine de Football (CAF) a désigné le Maroc comme pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la catégorie des U23, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Cette quatrième édition de la compétition africaine est qualificative pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Les deux pays finalistes de la compétition, ainsi que la troisième valideront leurs tickets pour cette compétition.



D’après la CAF, les éliminatoires de la CAN U23 édition 2023 se déroulent en deux tours. Les éliminatoires débuteront en septembre prochain et prendront fin en mars 2023. Seules 8 équipes seront qualifiées pour la phase finale.



Les « Lions » du Sénégal n’ont plus participé au tournoi olympique depuis les JO de Londres 2012, avec la bande des Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Saliou Ciss, etc.