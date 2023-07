CAN U23: le Maroc et l’Égypte en finale et qualifiés aux JO de Paris

Le Maroc, pays hôte, et l’Égypte, tenant du titre, joueront la finale de la CAN des moins de 23 ans après leur victoire respectivement devant le Mali (2-2, tab 4-3) et la Guinée (1-0). Les deux équipes sont qualifiées directement aux JO de Paris. Les Maliens affronteront la Guinée dans le match pour la troisième place vendredi pour espérer glaner le dernier ticket pour les JO.





Poussé dans ses derniers retranchements par une équipe tenace du Mali, le Maroc a fini par l’emporter dans la douleur aux tirs aux buts (2-2, 4-3 tab), mardi à Rabat. Le pays hôte atteint la finale de la CAN U23 2023 et obtient sa qualification pour les Jeux Olympiques 2024.





L’Égypte a, pour sa part, dominé la Guinée en demi-finale de la CAN U23 (1-0) sur la pelouse du Grand Stade de Tanger et s’est hissée en finale, synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques 2024.



Le Syli Junior s’est cassé les dents sur la défense hermétique des Pharaons, symbolisée par le gardien Hamza Hussein, élu meilleur gardien de la phase de groupes.



Pour son quatrième match consécutif, l’Égypte maintient sa cage inviolée et file en finale. Reis Micale et ses joueurs obtiennent de ce fait le premier ticket pour les Jeux Olympiques Paris 2024.



Samedi, les Pharaons défieront le Maroc. La Guinée affrontera quant à elle vendredi le Mali avec en jeu la troisième place qualificative aux JO.





Résultats demi-finales



Mardi 4 juillet 2023



Égypte / Guinée 1-0



Maroc / Mali (2-2, tab 4-3)