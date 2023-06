CAN U23 : le TAS déboute le Cameroun, le Gabon confirmé

A quatre jours du coup d’envoi de la CAN U23, la composition finale du plateau des huit (8) participants est connue.



Eliminé sur le terrain par le Gabon à l’occasion du dernier tour de qualification (0-1, 1-0, 6-7 ap. tab.), le Cameroun avait déposé une réserve. Celle-ci portait sur l’éligibilité de l’ailier des « Panthéreaux », Floriss Djave, enregistré avec une mauvaise date de naissance.



Dans un premier temps, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) avait donné raison aux « Lionceaux » Indomptables et prononcé la disqualification du Gabon.



Mais le Fédération gabonaise de football (Fegafoot) avait fait appel et le jury d’appel de la CAF avait finalement prononcé la réintégration des « Panthéreaux » en mettant en avant le fait qu’ils n’ont pas tiré bénéfice de leur erreur, Floriss Djave étant bel et bien éligible.



Le Cameroun ne participera pas à la CAN U23



La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a alors porté l’affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Or, l’instance basée à Lausanne a rendu son verdict.



Dans un courrier relayé ce mardi matin par la Fegafoot, elle annonce avoir rejeté la requête du Cameroun en s’appuyant sur «l’article R37 du Code de l’arbitrage en matière de sport ».



Ce verdict scelle donc la fin des espoirs pour l’instance présidée par Samuel Eto’o : le Gabon évoluera bien dans le groupe B de la CAN U23 et commencera par affronter le Mali dimanche, puis le Niger (28 juin) et l’Egypte (1er juillet). Les Camerounais, eux, peuvent partir en vacances.



Avec Afrik Foot