CAN féminine 2022 : la Zambie, la Tunisie ou le Cameroun pour les "Lionnes" en quarts de finale

Les Marocaines sont devenues leaders de la poule A, après avoir dominé les Sénégalaises (1-0). Les « Lionnes » de l’Atlas signent ainsi un parcours sans faute lors de la phase de groupes, après leurs victoires contre le Burkina Faso (1-0) et l’Ouganda (3-1). La course à la première a été finalement remportée par les Marocaines ((1er, 9 pts +4).



Les « Lionnes » du Sénégal (2ème, 6 pts) sont qualifiées pour les quarts de finale après avoir enregistré deux victoires (2-0) contre l’Ouganda et (1-0) contre Burkina Faso. En quarts de finale, les « Lionnes » du Sénégal défieront la Zambie, la Tunisie, qu’elles ont déjà affrontée en préparation, ou le Cameroun. À une journée de la fin de la phase de groupes dans cette Poule B, les Zambiennes occupent la première place avec quatre points devant la Tunisie (2e, 3 points) et le Cameroun (3e, 2 points). Alors que le Togo est dernier de ce groupe avec 1 point.



L’autre duel du Groupe A qui opposait le Burkina Faso à l’Ouganda s’est soldé par un nul (2-2).



Programme 3ème journée

Vendredi 8 juillet 2022

Poule A

Stade Prince Moulay Abdallah

Maroc / Sénégal 1-0

Stade Mohammed V

Burkina Faso / Ouganda 2-2



Samedi 9 juillet 2022

Poule B

20h00 Cameroun / Tunisie

20h00 Zambie / Togo



Dimanche 10 juillet 2022

Poule C

20h00 Afrique du Sud / Botswana

20h00 Nigeria / Burundi