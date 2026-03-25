CAN retirée au Sénégal : Le TAS confirme l’appel de la FSF contre la décision de la CAF

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annoncé avoir reçu un appel introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



Dans un communiqué publié ce 25 mars, l’instance basée à Lausanne précise que l'appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l'équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0.



Enregistré par le TAS le 25 mars 2026, l'appel conclut à ce que la décision de la CAF soit annulée et que la FSF soit déclarée vainqueur de la CAN. D’après le Tribunal Arbitral du Sport, la FSF demande également la « suspension immédiate du délai pour le dépôt du mémoire d'appel jusqu'à ce que les motifs complets de la décision de la CAF soient notifiés ». Le communiqué souligne que la décision de la CAF du 17 mars 2026 ne contenait que le verdict du Jury d'Appel de la CAF.



Le TAS indique qu’une formation arbitrale sera prochainement désignée pour examiner cette affaire. Une fois constituée, elle établira le calendrier de la procédure.



« Conformément aux règles de procédure du TAS, un appelant dispose d'un délai de vingt jours pour déposer un mémoire d'appel contenant ses arguments juridiques, après quoi les intimés disposent d'un autre délai de vingt jours pour présenter une réponse contenant les moyens de défense », précise l’instance.



Toutefois, à ce stade de la procédure et compte tenu de la demande de suspension de délai formulée par la FSF, le TAS indique qu’il n'est pas encore possible « d'anticiper les échéances de la procédure, ni d'indiquer quand une audience sera fixée ».



Le Directeur général du TAS, Me Matthieu Reeb, a assuré que l’institution est prête à traiter ce dossier dans les meilleurs délais.



«Le TAS est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litiges, avec l'aide d'arbitres spécialisés et indépendants. Nous sommes conscients que les équipes et les fans désirent connaître la décision finale au plus vite et nous veillerons à ce que la procédure arbitrale puisse être menée dans les meilleurs délais, tout en respectant le droit de toutes les parties à bénéficier d'un procès équitable », a-t-il déclaré.