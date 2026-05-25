Mondial 2026 : les "Lions du Sénégal" entament leur regroupement, le premier entrainement prévu ce lundi

Selon des informations publiées sur la page Facebook de la Fédération sénégalaise de football (FSF), les Lions de la Teranga ont débuté, ce lundi 25 mai, leur regroupement, dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. La première séance d’entrainement, quant à elle, aura lieu sur le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade.



Parmi les joueurs ayant rejoint la sélection sous la houlette du coach Pape Thiaw, on note la présence rassurante du défenseur d'expérience Pape Abdoulaye Seck et du gardien de but Mory Diaw. Le secteur offensif se renforce avec le retour en forme de l'attaquant de Lorient Bamba Dieng et de Chérif Ndiaye. Au même moment, le jeune et solide défenseur du Paris FC, Moustapha Mbow, a honoré aussi sa convocation dans le groupe. Les autres joueurs arriveront progressivement.



Pour rappel, le programme des Lions de la Teranga s'ouvrira par deux rencontres amicales de préparation aux États-Unis, le dimanche 31 mai 2026, contre la sélection américaine à Charlotte, puis le mardi 9 juin 2026 face à l'Arabie Saoudite à San Antonio.



Logé dans la poule du Groupe I du Mondial, le Sénégal fera son entrée dans la compétition le mardi 16 juin 2026 par un grand choc contre la France au MetLife Stadium de New York, suivi d'un deuxième duel face à la Norvège le mardi 23 juin 2026 dans la même enceinte, avant de clôturer son premier tour le vendredi 26 juin 2026 en affrontant l'Irak au BMO Field de Toronto.