CAN U17 Maroc-2026 : Le Sénégal élimine le Mali aux tirs au but et rejoint le Maroc en demi-finale

Le Sénégal s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au terme d’un derby ouest-africain à fort suspense face au Mali. Les Lionceaux dirigés par Lamine Sané ont validé leur billet lors de la séance des tirs au but, s’imposant quatre tirs à deux après un match nul un but partout au bout du temps réglementaire.





Le Sénégal avait idéalement lancé sa rencontre en ouvrant le score dès la 18e minute grâce à un penalty transformé par Souleymane Commissaire Faye.



La suite du match s'est avérée beaucoup plus compliquée pour les Sénégalais, réduits à dix à la 36e minute à la suite de l'expulsion de Cheikh Tidiane Thior. Longtemps solidaires et intelligents en infériorité numérique en seconde période, les Lionceaux ont cruellement cédé dans les ultimes secondes des arrêts de jeu sur une égalisation malienne signée Djiby Koita, dont la frappe a été déviée par Maurice Baye à la 94e minute.





Plus adroits lors de la séance fatidique des tirs au but, les partenaires de Faye ont scellé leur qualification et s'offrent un choc explosif dans le dernier carré face au Maroc, pays hôte et tenant du titre.

