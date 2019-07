CAN2019 : 4 billets à décrocher, au programme ce mardi

La phase de groupes de la CAN 2019 s’achemine ce mardi. Un billet reste à prendre dans chacun de ces groupes ainsi que deux tickets parmi les meilleurs 3es (entre l’Afrique du Sud, le Kenya, le 3e du groupe E et le 3e du groupe F). Malgré leur billet déjà en poche, le Cameroun (groupe F), opposé au Bénin, et le Mali (groupe E), qui affronte l’Angola, chercheront à tenir leur rang en conservant la tête de leur groupe respectif.



Après deux matchs nuls, la Tunisie (groupe E) et le Ghana (groupe F) doivent en revanche encore assurer leur qualification respectivement contre la Mauritanie et la Guinée Bissau. Un nul ne suffira aux Aigles de Carthage et aux Black Stars pour terminer, au pire, parmi les meilleurs 3es mais ces deux sélections ont évidemment de plus hautes aspirations et besoin d’engranger de la confiance. L’Angola et la Mauritanie (groupe E), le Bénin et la Guinée Bissau (groupe F) conservent également un espoir de qualification. Un nul suffira à l’Angola et au Bénin pour terminer parmi les meilleurs 3es, en revanche la Mauritanie et la Guinée Bissau auront besoin d’un exploit et de s’imposer respectivement contre la Tunisie et le Ghana.



Le programme de mardi (horaires France et Egypte, soit GMT+2) :

18 heures : Bénin-Cameroun (groupe F), à Ismaila

18 heures : Guinée-Bissau – Ghana (groupe F), à Suez

21 heures : Mauritanie-Tunisie (groupe E), à Suez

21 heures : Angola-Mali (groupe E), à Ismaila



Avec Afrikfoot