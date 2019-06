CAN2019 - Idrissa Gana Guéye rassure: "on n'a peur de personne"

L'équipe nationale de football du Sénégal va disputer ce dimanche 23 juin à 17 heures ( heure Sénégal), son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) 2019. Les "Lions" de la Teranga, notamment Idrissa Gana Guéye, affichent une confiance à quelques heures avant le coup d'envoi. "On s'est préparé durant toute la semaine, on attend juste l'heure du match, on est bien en groupe" , a tenu à rassurer ldrissa Gana Gueye, l'un des protégés du coach, Aliou Cissé, pressenti comme capitaine face à la Tanzanie.



Le milieu terrain des "Lions" d'ajouter : "on espère qu'il y'aura un bon résultat pour nous". Avant de souligner qu'ils vont "bien se concentrer sur notre équipe, sur ce qu'on veut faire". Le joueur d'Everton rassure les Sénégalais. Il informe que lui et ses coéquipiers "n'ont peur de personne, mais, précise-t-il, "on respecte toutes les équipes. Ça ne sera pas facile, mais c'est à nous de faire tout ce qu'on a pu travailler toute la semaine et essayer de répéter la même chose pendant le match". S'agissant de l'état de la pelouse, Gana Guéye renseigne qu': "elle est très bonne, il suffit juste de l'arroser un peu".