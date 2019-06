Nous connaissons notre valeur et nous savons que nous pouvons faire plus. Nous allons le prouver 💚



Conosciamo il nostro valore e sappiamo di poter fare di più. Lo dimostreremo 💛



We know our potential and we know we can do more ❤️



🇸🇳 #SENALG 0-1 🇩🇿 #AFCON2019 #KK 💪🏿

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) June 27, 2019