#CAN2019: le derby Mali vs Cote d'Ivoire, l'attente de l'adversaire du novice de la compétition Madagascar au menu ce lundi

La dernière roue des huitièmes de finale de la coupe d’Afrique des nations 2019 se joue ce lundi. A menu le derby Mali vs Cote d’Ivoire à 16 h 00 s’annonce les plus prometteux. Le vainqueur de ce duel affrontera l’Algérie en demi-finale. Et pour la suite, les moins convaincants du premier tour, s'affronteront à 19 h 00. Il s’agit de la Ghana vs la Tunisie. Le gagnant de cette rencontre fera face au novice de la CAN : Madagascar, qui jusque là poursuit son petit bonhomme de chemin sans faiblesse.