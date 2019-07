CAN2019 : voici le programme des quarts de finale

Les huitièmes de finale ont livré leur verdict après une dernière soirée qui a vu la Côte d’Ivoire et la Tunisie se qualifier. La compétition se durcit et les quarts de finale promettent quelques belles affiches. Avec en tête de gondole un alléchant Côte d’Ivoire-Algérie. Les Fennecs s’affichent comme des favoris à la victoire finale au regard de la qualité de jeu pratiqué mais il faudra se défaire d’Elephants décevants collectivement mais toujours dangereux. A noter également un Sénégal-Bénin qui promet ou encore l’épatant Madagascar opposé à la Tunisie. Les matches se dérouleront mercredi et jeudi prochain



Sénégal-Bénin, mercredi 10 juillet 18h

Nigéria-Afrique du Sud, mercredi 10 juillet 21h

Côte d’Ivoire-Algérie, jeudi 11 juillet 18h

Madagascar-Tunisie, jeudi 11 juillet 21h