CEO Forum : le DG de la Senelec soulève le problème de l'accès des populations à l'électricité malgré la disponibilité des ressources

En vue d’impulser la coopération énergétique, Dakar accueille plusieurs responsables de sociétés d’électricité de la sous-région pour échanger sur les problématiques communes.



Selon le DG de Senelec Makhtar Cissé, cette rencontre s’inscrit « dans le cadre de la mutualisation des ressources et une réflexion collective pour une vision globale sur le secteur de l’électricité en Afrique de l’ouest. »

A l’en croire, les sociétés d’électricité en Afrique ont les mêmes problèmes. « Il y a du potentiel en terme de ressources alors que l’accès de la population à l’électricité n’est que de 20 à 30% », souligne-t-il.



En ce qui concerne le coût de l’électricité au Sénégal, M. Cissé soutient : « le gouvernement pense que le coût est encore cher même s’il fait beaucoup d’efforts pour maintenir le prix actuel, face à la flambée du prix du baril »



Pour le représentant du ministre du Pétrole et des Energies, « La politique d’intégration énergétique représente pour notre pays, un moyen efficace pour l’atteinte des objectifs fixés, relatif à l’accès de tous, à des services énergétiques fiables, durables, modernes et à un coût abordable. »