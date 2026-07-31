CESTI : Dr Mouminy Camara devient le nouveau directeur

Le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), école de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a un nouveau directeur. Dr Mouminy Camara a été nommé à la tête de l’établissement, ce vendredi 31 juillet 2026, en remplacement de Mamadou Ndiaye.



Avant cette nomination, Dr Mouminy Camara occupait les fonctions de directeur des études du CESTI, un poste auquel il avait été réélu en 2023.



Enseignant-chercheur et maître de conférences titulaire, il est rattaché au département Télévision de l’école, où il enseigne depuis octobre 2013.



Titulaire d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication, Dr Mouminy Camara concentre ses travaux de recherche sur la sémiologie et la sémiotique des discours et des images d’information et de communication.



Ses recherches portent sur l’analyse sémiolinguistique de divers genres de discours sociaux : les genres médiatiques (presse, radio, télévision) et les discours propagandistes (discours politique et discours publicitaire).