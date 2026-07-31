Mercato : Nampalys Mendy s'engage avec le FC Metz

Le FC Metz a officialisé l'arrivée du milieu de terrain Nampalys Mendy. Libre de tout contrat, l'international sénégalais s'est engagé pour une saison avec le club messin, soit jusqu'en juin 2027.



Champion d'Afrique avec le Sénégal lors de la CAN 2021, Nampalys Mendy effectue ainsi son retour dans le championnat français. Après un passage au RC Lens en 2023, puis la fin de son aventure avec Watford, le milieu défensif a choisi de relever un nouveau défi chez les grenats.



Fort de ses 164 matchs en Ligue 1, le joueur de 33 ans mettra son expérience au service du club, déterminé à retrouver l'élite du football français après sa relégation en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière.



À peine son contrat signé, Nampalys Mendy a affiché ses ambitions. « Je suis très excité à l’idée de rejoindre le FC Metz et vraiment impatient de commencer la saison sous mes nouvelles couleurs. Je n’ai qu’une envie en tête : retrouver la Ligue 1 en fin de saison avec le FC Metz », a déclaré le milieu sénégalais.



Le FC Metz espère s'appuyer sur l'expérience et le leadership de Nampalys pour jouer les premiers rôles en Ligue 2 et viser un retour immédiat parmi l'élite.