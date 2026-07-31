Kolda : plus de 200 millions de FCFA alloués à la mairie au titre des fonds de dotation et de concours 2026

La mairie de Kolda bénéficie de plus de 200 millions de francs CFA au titre des fonds de dotation et de concours pour l'exercice 2026. L'annonce a été faite par le maire, Mameboye Diao, à l'occasion de la session ordinaire du conseil municipal tenue ce jeudi.



Cette rencontre a principalement porté sur l'examen des propositions de ventilation des dépenses de la collectivité territoriale en vue d'une utilisation optimale des ressources mises à la disposition de la commune. Les élus municipaux et les services techniques ont ainsi échangé sur les priorités à retenir dans la préparation du prochain budget.



Au cours des discussions, les services techniques ont formulé plusieurs doléances, notamment dans le secteur de l'éducation. Ils ont insisté sur le besoin pressant de doter les établissements scolaires en appareils de reprographie afin de faciliter les tâches administratives et pédagogiques. Ils ont également recommandé que les travaux de réhabilitation des écoles soient réalisés durant les vacances scolaires, afin d'éviter de perturber le déroulement des enseignements.



Le secteur de la santé a également occupé une place importante dans les débats. Les techniciens ont plaidé pour la poursuite de la politique de renforcement des infrastructures sanitaires, notamment à travers la construction de logements destinés aux sages-femmes et aux infirmiers chefs de poste. Une mesure jugée essentielle pour améliorer les conditions de travail du personnel de santé et renforcer l'offre de soins dans la commune.



À l'issue de la session, le maire Mameboye Diao a annoncé la mise en place prochaine d'une commission chargée d'identifier les interventions prioritaires à inscrire dans le futur budget municipal. Cette commission travaillera en étroite collaboration avec les services déconcentrés de l'État afin de définir les actions à mener en fonction des besoins réels de la commune et des ressources disponibles.



Avec cette enveloppe de plus de 200 millions de FCFA, soit 111 millions de fonds de dotation et 91 millions de fonds de concours, la municipalité de Kolda entend poursuivre ses investissements dans les secteurs sociaux de base et répondre progressivement aux attentes des populations en matière d'éducation, de santé et d'amélioration des services publics.