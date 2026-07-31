CAN féminine 2026 : la Côte d’Ivoire tenue en échec par l’Afrique du Sud au bout du suspense

La Côte d’Ivoire a laissé filer la victoire face à l’Afrique du Sud (2-2), ce vendredi 31 juillet, lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, disputée au Maroc.



Dans une rencontre intense, les Ivoiriennes semblaient se diriger vers un deuxième succès consécutif après avoir pris l’avantage (2-1). Mais les Sud-Africaines ont refusé d’abdiquer et sont parvenues à égaliser (2-2) dans les derniers instants du temps additionnel (90’+9), arrachant un point précieux.



Ce nul empêche la Côte d’Ivoire de valider dès cette journée son billet pour le deuxième tour. Les Éléphantes restent toutefois en tête du groupe B avec 4 points, après leur large victoire inaugurale contre le Burkina Faso (4-1).



De son côté, l’Afrique du Sud entretient ses espoirs de qualification grâce à ce match nul. Les Sud-Africaines abordent la dernière journée avec toutes leurs chances de poursuivre l’aventure.

Dans l’autre rencontre du groupe, le Burkina Faso (4e, 0 point) affronte la Tanzanie (2e, 3 points) ce vendredi.



La troisième et dernière journée se disputera le 4 août à 20h00 GMT. L’Afrique du Sud sera opposée au Burkina Faso au Medina Stadium, tandis que la Côte d’Ivoire croisera la Tanzanie au stade Moulay Hassan.



