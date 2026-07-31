CAN féminine 2026 : la Côte d’Ivoire tenue en échec par l’Afrique du Sud au bout du suspense

La Côte d’Ivoire a laissé filer la victoire face à l’Afrique du Sud (2-2), ce vendredi 31 juillet, lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, disputée au Maroc.
Dans une rencontre intense, les Ivoiriennes semblaient se diriger vers un deuxième succès consécutif après avoir pris l’avantage (2-1). Mais les Sud-Africaines ont refusé d’abdiquer et sont parvenues à égaliser (2-2) dans les derniers instants du temps additionnel (90’+9), arrachant un point précieux.
Ce nul empêche la Côte d’Ivoire de valider dès cette journée son billet pour le deuxième tour. Les Éléphantes restent toutefois en tête du groupe B avec 4 points, après leur large victoire inaugurale contre le Burkina Faso (4-1).
De son côté, l’Afrique du Sud entretient ses espoirs de qualification grâce à ce match nul. Les Sud-Africaines abordent la dernière journée avec toutes leurs chances de poursuivre l’aventure.
Dans l’autre rencontre du groupe, le Burkina Faso (4e, 0 point) affronte la Tanzanie (2e, 3 points) ce vendredi.
La troisième et dernière journée se disputera le 4 août à 20h00 GMT. L’Afrique du Sud sera opposée au Burkina Faso au Medina Stadium, tandis que la Côte d’Ivoire croisera la Tanzanie au stade Moulay Hassan.
Dans une rencontre intense, les Ivoiriennes semblaient se diriger vers un deuxième succès consécutif après avoir pris l’avantage (2-1). Mais les Sud-Africaines ont refusé d’abdiquer et sont parvenues à égaliser (2-2) dans les derniers instants du temps additionnel (90’+9), arrachant un point précieux.
Ce nul empêche la Côte d’Ivoire de valider dès cette journée son billet pour le deuxième tour. Les Éléphantes restent toutefois en tête du groupe B avec 4 points, après leur large victoire inaugurale contre le Burkina Faso (4-1).
De son côté, l’Afrique du Sud entretient ses espoirs de qualification grâce à ce match nul. Les Sud-Africaines abordent la dernière journée avec toutes leurs chances de poursuivre l’aventure.
Dans l’autre rencontre du groupe, le Burkina Faso (4e, 0 point) affronte la Tanzanie (2e, 3 points) ce vendredi.
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