Ziguinchor : Marie Khone Faye dresse le bilan de sa visite et de la remise de moulins aux agricultrices

Dans un message récapitulatif publié à la suite de son déplacement à Ziguinchor, Marie Khone Faye est revenue sur sa rencontre avec les femmes agricultrices et transformatrices de la région. Ce séjour a été marqué par la remise de moulins à céréales destinés à réduire la pénibilité de leur travail.



Cette dotation s'inscrit dans le cadre du volet dédié à l'autonomisation économique des femmes de la Fondation nationale Sénégal Solidaire. À travers ce compte-rendu, Marie Khone Faye souligne que le soutien à la production et à la transformation locale constitue un moyen de renforcer les ménages et de soutenir le développement communautaire.



Le déplacement a également donné lieu à des échanges directs avec les actrices locales pour faire le point sur les réalités et les besoins du terrain.



Marie Khone Faye a adressé ses remerciements au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, aux autorités administratives et territoriales de la région, ainsi qu'à la Reine mère d’Oussouye, Alis Umoy Diedhiou, pour son accueil.