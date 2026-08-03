Magal Touba 2026 : le porte-parole du khalife appelle à la paix et une meilleure anticipation des éditions futures

Lors de la cérémonie officielle marquant la clôture de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba, ce lundi 3 août 2026, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du khalife général des mourides, a exhorté les fidèles à se ressourcer dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a plaidé pour la diffusion des valeurs de paix, de tolérance et de solidarité, alors que le monde est secoué par de nombreux foyers de tension.



Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a invité les forces de défense et de sécurité à renforcer les contrôles sur les axes routiers pour limiter les accidents, avant de formuler des prières pour le repos de l’âme des victimes de la circulation enregistrées durant le Grand Magal.



En outre, ‎il s’est prononcé sur la dimension économique de cet évènement religieux, en faisant allusion à une récente étude universitaire qui évalue les retombées économiques du Grand Magal à près de 630 milliards de francs CFA.



Selon lui, ces résultats illustrent l’importance de poursuivre les investissements pour relever les défis de développement de Touba.



Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a également lancé un appel à une meilleure anticipation des préparatifs des prochaines éditions. Il a exhorté la communauté mouride et l’État du Sénégal à engager, dès à présent, une réflexion sur les dix prochaines années afin de prévenir les difficultés liées à l’affluence croissante des pèlerins.



Selon lui, le Grand Magal de Touba, qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, figure parmi les plus grands rassemblements religieux au monde. Il a indiqué que ses retombées économiques avoisineraient les 1000 milliards de francs CFA, d’après des « statistiques fiables ».



Enfin, il plaide pour une planification à long terme à la hauteur de l’importance spirituelle et économique de cet événement.