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Le Magal célébré dans les prisons de Rebeuss et Camp Pénal



Le Magal célébré dans les prisons de Rebeuss et Camp Pénal
L'Administration pénitentiaire du Sénégal annonce l'organisation de cérémonies religieuses à la Maison d'arrêt de Rebeuss et au Camp pénal de Liberté 6 pour le Grand Magal de Touba. Ces moments de prière ont permis aux personnes privées de liberté de participer activement à cet événement majeur de la communauté mouride.
 
L'initiative des autorités carcérales vise à garantir l'exercice de la liberté de culte au sein des établissements pénitentiaires, en offrant aux détenus un cadre adapté au recueillement et à la pratique religieuse.
 
Ces rassemblements ont été l'occasion de transmettre les valeurs de paix, de discipline, de solidarité et de cohésion sociale incarnées par les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.
 
À travers ces célébrations, la direction pénitentiaire réaffirme son engagement à respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux des détenus, tout en utilisant l'accompagnement spirituel comme levier de réinsertion sociale.
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Lundi 3 Août 2026 - 18:09


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