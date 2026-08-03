Le Magal célébré dans les prisons de Rebeuss et Camp Pénal

L'Administration pénitentiaire du Sénégal annonce l'organisation de cérémonies religieuses à la Maison d'arrêt de Rebeuss et au Camp pénal de Liberté 6 pour le Grand Magal de Touba. Ces moments de prière ont permis aux personnes privées de liberté de participer activement à cet événement majeur de la communauté mouride.



L'initiative des autorités carcérales vise à garantir l'exercice de la liberté de culte au sein des établissements pénitentiaires, en offrant aux détenus un cadre adapté au recueillement et à la pratique religieuse.



Ces rassemblements ont été l'occasion de transmettre les valeurs de paix, de discipline, de solidarité et de cohésion sociale incarnées par les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.



À travers ces célébrations, la direction pénitentiaire réaffirme son engagement à respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux des détenus, tout en utilisant l'accompagnement spirituel comme levier de réinsertion sociale.