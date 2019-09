CHAN 2020: Le Sénégal bat la Guinée (1-0) au match aller

Le Sénégal a battu la Guinée, 1-0, ce samedi au Stade Lat Dior de Thiès à l’occasion du deuxième tour aller des éliminatoires de l’édition 2020 du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) prévu au Cameroun.



Le but a été inscrit par Assane Mbodj à la 85e mn. Au premier tour, le Sénégal avait sorti le Liberia (0-1 et 3-0).



Le Sénégal et la Guinée vont s’affronter doublement dans le cadre des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2020). Cette compétition prévue au Cameroun se tient tous les deux ans et rassemble 16 équipes. Elle est exclusivement réservée aux footballeurs évoluant en Afrique.



Les Lions locaux ont pris part aux deux premières éditions du CHAN en 2009 et en 2011. Ils sont ensuite restés à quai pour les trois autres éditions (2014, 2016 et 2018).