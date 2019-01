CIEA : Selon Macky Sall, "l'Afrique ne doit plus se résigner à exporter ses matières premières"

La problématique de l’industrialisation est capitale selon le président Macky Sall. Pour lui, l’Afrique est en quête d’émergence. « Une Afrique en quête d’émergence ne peut se résigner à la seule exportation des matières premières, brutes souvent mal rémunérées…, et à des prix aléatoires. L’Afrique qui émerge est celle qui transforme ces matières premières pour créer des chaines de valeurs, générer des emplois et vaincre le chômage endémiques des jeunes », a déclaré le président Sall.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Nous devons réformer, innover et poursuivre les efforts d’amélioration de l’environnement des affaires pour attirer plus d’investissements privés et saisir les opportunités de délocalisation de ce pays. Plusieurs pays africains, à l’image du Sénégal se sont déjà engagés dans la création de parcs industriels, et des zones économiques spéciales ».



Macky Sall soutient que le Sénégal s'est inspiré d’autres pays qui l’ont précédé sur cette voie. En même temps, il invite les politiques publiques de continuer à soutenir la naissance et l’épanouissement d’un secteur privé national viable et compétitif.



Car, dit-il : « C’est aussi un impératif de premier ordre sur la voie de l’émergence… ». Cet élan est aujourd’hui en cours, selon lui. À en croire le président Sall, « il est incarné par des hommes et des femmes d’affaires africains qui investissent non seulement dans leur propre pays, mais aussi ailleurs en Afrique et dans le monde…. Ces femmes et hommes sont une source d’inspiration pour nos jeunes entrepreneurs ».